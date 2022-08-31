دار الأوبرا تشكر «الوطن» على ملف «محكى القلعة»: تغطية صحفية مميزة

أشادت دار الأوبرا المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بملف العدد الورقي من جريدة «الوطن» حول حفلات محكى القلعة والذي جاء بعنوان «محكى القلعة.. هنا حلويات مصر»، قائلة: «شكر خاص لجريدة الوطن على التغطية الصحفية المميزة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30 لعام 2022 تشمل أدوار القوى المختلفة لنجاح مهرجان القلعة».

«الوطن» خصصت ملفا لتغطية محكى القلعة

ونشرت دار الأوبرا صور صفحات جريدة «الوطن» التي غطت مهرجان القلعة، حيث أفردت الجريدة مساحة واسعة لتغطية الحدث الثقافي الذي نال اهتمام قطاع كبير من المواطنين.

وكان في صدارة الملف تقرير بعنوان: نجاح باهر لـ«الدورة الثلاثين»: نجوم الطرب يمتعون الجمهور.. وطَلّة خاصة لـ«التهامي».

وشارك عدد من صحفيي جريدة «الوطن» في ملف مهرجان القلعة، وشهد الملف تصريحات حصرية من النجوم المشاركين في المهرجان مثل أمير الغناء العربي هاني شاكر ونادية مصطفى ومدحت صالح وعلي الحجار ومصطفى حجاج.

كما احتوى الملف على تصريحات لرئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر والدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا، بالإضافة للجنود المجهولة وأبطال الظل من عمال الإضاءة والديكور وكل العاملين.

وشهد مهرجان محكى القلعة مشاركة عدد من نجوم الفن والغناء والإنشاد الديني، بمشاركة واسعة وحضور لافت من الجماهير، وغطت قناة الحياة الحفلات عبر شاشتها.