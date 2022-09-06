الصحة: قوافل «حياة كريمة» قدّمت خدمات مجانية لـ195 ألف مريض خلال 30 يوما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ195 ألفا و860 مواطنا، من خلال 158 قافلة طبية، جرى تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي إطلاق القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

جهود القوافل الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 32 ألفا و319 تحليلا معمليا وأشعة، وعقد 40 ألفا و260 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 2031 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

خدمات مجانية لضيوف مهرجان القلعة

وأضاف عبدالغفار، أنّ القوافل الطبية قدّمت خدماتها الطبية المجانية لـ810 مواطنين ضمن قافلة التأمين الطبي للمهرجان القومي الدولي بالقلعة، والذي عقدت دورته الـ30 خلال الفترة من 17 حتى 31 أغسطس الماضي، وصرف العلاج لـ666 مواطنًا، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الهمم

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و789 مواطنا بمحافظة أسوان، و11 ألفا و344 مواطنًا بأسيوط، و8 آلاف و51 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و536 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و2629 مواطنا بالأقصر، و1922 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 ألفا و239 مواطنا بالبحيرة، و12 ألفا و30 مواطنًا بالجيزة، و7 آلاف و799 مواطنا بالدقهلية، و1207 مواطنين بالسويس، و13 ألفا و782 مواطنا بالشرقية، و14 ألفا و835 مواطنا بالغربية، و5 آلاف و682 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة الصحية لـ17 ألفا و10 مواطنين بالقاهرة، و7 آلاف و391 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و644 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و645 مواطنًا بالمنيا، و2842 مواطنا بالوادي الجديد، و10 آلاف و191 مواطنا ببني سويف، و1071 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و461 مواطناً بدمياط، و7 آلاف و513 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و778 مواطناً بقنا، و6 آلاف و510 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و149 مواطنا بمطروح.