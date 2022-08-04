الصحة: القوافل الطبية قدّمت خدماتها لـ158 ألف مواطن مجانا خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ158 ألفا و487 مواطنا، من خلال 134 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي.

يأتي إطلاق القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

25 ألف تحليل دم وطفيليات وأشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 25 ألفا و228 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 32 ألفا و475 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 1508 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

قوافل طبية

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف للتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و205 مواطنا بمحافظة أسوان، و9 آلاف و870 مواطنًا بأسيوط، و5 آلاف و123 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2758 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و 1730 مواطنا بالأقصر، و 1874 مواطنًا بالبحر الأحمر، و11 ألفا و823 مواطنا بالبحيرة، و9 آلاف و 6 مواطنين بالجيزة، و5 الأف و885 مواطنا بالدقهلية، و 1212 مواطنا بالسويس، و15 ألفا و820 مواطنًا بالشرقية، و8 الآف و67 مواطنا بالغربية، و5 الآف 242 مواطنا بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه تم تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ14 ألفا و785 مواطنًا بالقاهرة، و7 آلاف و365 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و810 مواطنين بالمنوفية، و6 آلاف و192 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و235 مواطنا بالوادي الجديد، و8 آلاف و441 مواطنا ببني سويف، و787 مواطنًا بجنوب سيناء، و6 آلاف و231 مواطنا بدمياط، و6 آلاف و86 مواطنًا بسوهاج، و2801 مواطنا بقنا، و7 آلاف و760 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 1379 مواطنا بمطروح.