14 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات.. اعرف الأماكن والتخصصات

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم الأربعاء، عددًا من القوافل الطبية في بعض المحافظات المختلفة؛ من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج للمواطنين بالمجان، والتخفيف عن كاهلهم.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وأطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 14 قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من المحافظات المختلفة، وهي:

- وحدة الأمل مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر

- وشنرة البحرية مركز السنطة محافظة الغربية

- الوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط

- المركز الحضرى مركز ابو زنيمة محافظة جنوب سيناء

- ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية

- الشبيكة مركز كوم امبو محافظة أسوان

- مركز شباب الخواطرة حى الجناين محافظة السويس

- اسطال مركز سمالوط محافظة المنيا

- عزبة البوصة مركز نجع حمادى محافظة قنا

- مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة

- الحلازين محافظة مطروح

- عمارة مركز حوش عيسى محافظة البحيرة

- الجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج

- النويرة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف

التخصصات الطبية

وتضم القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم في المحافظات، عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، مما يوفر رعاية صحية متكاملة للمواطنين، إضافة إلى وجود صيدالية يتوافر بها كافة أنواع الأدوية المختلفة، فضلا عن أن الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، يتم نقلها إلى مستشفيات الجامعات والتابعة لوزارة الصحة والسكان، وتأتي التخصصات التي توفرها المؤسسة على النحو التالي:

- خدمات الأشعة والتحاليل

- الرمد

- الباطنة

- العظام

- القلب

- الأطفال

- النساء والولادة

- الجراحة

- الأنف والأذن

- الأسنان

- خدمات تنظيم الأسرة