فحص 1410 مرضى خلال قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالفيوم

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالفيوم، قافلة طبية شاملة مجانية في قرية الحسينية بمركز إطسا إحدى مراكز المبادرة في محافظة الفيوم، على مدار يومين، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1410 مرضى في عدة تخصصات، وتم تحويل عدد منهم لاستكمال العيادات في المستشفيات المختلفة، وعدد آخر لعمل الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة لهم، كما تم عقد عدة ندوات تثقيفية صحية للمواطنين.

حياة كريمة تنظم قافلة طبية بإطسا

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فريق إشراف القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، نفذت قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الحسينية بنطاق مركز إطسا، وذلك ضمن الحملات التي تطبق في مركزي إطسا ويوسف الصديق وهما مركزا المبادرة خلال المرحلة الأولى.

المبادرة استمرت لمدة يومين

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إلى أنّ القافلة الطبية استمرت على مدار يومين في مدرسة عبد العال موسى بالقرية في كل التخصصات، حيث شملت تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والجلدية.

توقيع الكشف على 1410 مرضى

وكشف أنّه تم توقيع الكشف الطبي على 1410 مرضى ومريضات خلال قافلة طبية استمرت على مدار يومين، بالإضافة إلى عقد خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والفحوصات المعملية والأشعة.

تحويل مرضى للفحص والعلاج

وأضاف وكيل الوزارة، أنّه تم خلال القافلة تحويل 8 مرضى إلى عدة مستشفيات لاستكمال العلاج بها، كما تم عمل فحص معملية وأشعة لـ 41 مريضا ومريضة، بالإضافة إلى توقيع الكشف المبكر على أمراض ضغط الدم والسكر لدى 110 مرضى ومريضات، لافتاً إلى أنّه تم عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 176 مواطنا ومواطنة.