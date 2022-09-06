بـ4000 شتلة زيتون وليمون.. «غار» الشرقية تتجمل استعدادا للمشاركة في «100 مليون شجرة»

شهدت قرية الغار مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس، حملة تنظيف وتجميل لمداخل القرية، استعدادًا لزراعة 4 آلاف شجرة مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تحت رعاية جمعية غار حراء ونادي غار حراء الرياضي وذلك احتفالًا بعيد الشرقية القومي الموافق 9 سبتمبر من كل عام.

رفع المخلفات والقمامة ومخلفات البناء

ورفع رجال مركز ومدينة الزقازيق المخلفات والقمامة ومخلفات البناء من طريق الغار- الزقازيق وطريق الغار -العصلوجي وطريق الغار- عزبة رسلان، تمهيدًا لزراعة 4 آلاف شجرة ومبادرة هنجملها للمهندس محمد قبطان.

ووجه حاتم سعيد نجم، المدير التنفيذي لنادي غار حراء، الشكر للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورجال المجلس على مجهوداتهم في حملات التنظيف والتجميل والتشجير والتي بدأت الأحد وستستمر لنهاية الأسبوع.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن حملة التجميل والتشجير يرعاها ويدعمها الإعلامي الكبير طارق علام ويقوم على تنفذيها فريق «معًا لخدمة قرية الغار» وهو مجموعة من الشباب المتطوعين، مشيدًا بمجهوداتهم لتنظيف مداخل القرية تمهيدًا لتشجيرها.

سعادة المتطوعين بالمشاركة في زراعة الأشجار

وأبدى وائل العربي من متطوعي فريق «معًا لخدمة قرية الغار» سعادته بالمشاركة في حملة التشجير، لافتًا إلى أنه يعتبر زراعة الأشجار صدقة جارية عن الإنسان، علاوة على منظرها الجمالي ودورها في محاربة التلوث ومظاهر التغير المناخي.

وتحدث حسين الجراح «متطوع بالفريق» عن الأشجار التي جارٍ زراعتها، لافتًا إلى أنها أشجار مثمرة من شتلات الزيتون والليمون، مشيرًا أنه سيتم زراعة قرابة 4 آلاف شجرة في مداخل القرية وشوارعها لتغيير الشكل الجمالي ولمواجهة التغير المناخي، بمشاركة متطوعين من الشباب.