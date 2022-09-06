وزير القوى العاملة: حريصون على وجود تنظيم نقابي قوي لمواجهة التحديات

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قادر على مواجهة كل التحديات، والمشاركة الفعالة في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، بما يمتلكه من مقومات وقوة عمل كبيرة، ومؤسسات ثقافية واجتماعية، ومراكز تدريب منتشرة في أنحاء الجمهورية.

ودعا الوزير ممثلي العمال بالتواصل المستمر مع القواعد العمالية، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مشددا على أن الوزارة حريصة على وجود تنظيم نقابي قوي ومتماسك ومستقل ومتحد لمواجهة كل التحديات الراهنة، باعتبار أن الاتحاد ونقاباته ولجانه النقابية أبرز ضلع من أضلاع الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

وأشار «شحاتة» إلى حرص الوزارة أيضا على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كل أطراف العملية الإنتاجية، ومشاركة كل الشركاء الاجتماعيين في كل التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال.

جاء ذلك خلال حضور «شحاتة»، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة نواب من ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجمعية العمومية، والبالغ عددهم 481 عضواً يمثلون النقابات العامة التابعة للاتحاد.

«شحاتة»: التخطيط لمستقبل اتحاد عمال مصر واستقرار التنظيم النقابي

وأشار «شحاتة» إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد اليوم بمثابة عيد نقابي، وخطوة مهمة نحو التطوير والتخطيط لمستقبل الاتحاد واستقرار التنظيم النقابي، مؤكداً أهمية أن تخرج الجمعية العمومية بقرارات من شأنها تحسين الوضع الراهن وأوضاع العاملين به، من خلال حسن إدارة المؤسسات التابعة له واستغلال الأصول التي يمتلكها الاتحاد.

برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي

وخلال الجلسة الافتتاحية أرسل محمد جبران رئيس الاتحاد، باسم أعضاء الجمعية العمومية، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها استمرار مساندة العمال للدولة المصرية لمواجهة كل التحديات الراهنة، وتجديد الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

وكان عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، أعلن افتتاح الجمعية العمومية العادية واكتمال النصاب القانوني، منوهاً إلى أن الجمعية ستناقش بنودا مهمة من شأنها تطوير التنظيم النقابي لتحقيق مصلحة الوطن العليا، كما ألقى كل من ميرفت فوزي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الرقابة المالية على النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، كلمة تعقيبا على تقارير الميزانيات العامة والحسابات الختامية للاتحاد، وقدمت الجمعية النائبة نشوى الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وتناقش أول جمعية عمومية للاتحاد العام في دورته الجديدة 2022 - 2026، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الملفات والبنود التنظيمية، ومنها مناقشة تقرير عن نشاط الاتحاد منذ عام 2018 حتى الآن، وكذلك قرارات مجلس إدارته الصادرة بتلك الفترة، وعرض نتائج انتخابات عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث «لجان نقابية – نقابات عامة – اتحادات عمالية»، وكذلك عرض الميزانيات العامة للاتحاد العام وجريدة العمال والتقارير المالية المعدة عنهما، وعرض الحسابات الختامية للمؤسسة العمالة لخدمات المصايف «مدينة الأحلام السياحية»، فضلاً عن مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية للمنظمات النقابية، والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، وكذلك اعتماد ترشيحات النقابات العامة والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس ادارة الاتحاد العام.