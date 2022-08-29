وزير القوى العاملة: حريصون على التعامل مع الرأي العام ببيانات دقيقة

عقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، لقاءً بديوان عام الوزارة مع الصحفيين والمحررين بالصحف والمواقع الإلكترونية، المتخصصين في ملف العمل، للاستماع إلى استفساراتهم بشأن عمل الوزارة، باعتبارهم أحد أهم أذرع الدولة في نقل المعلومات والأنشطة للمواطنين، وذلك في إطار حرص الوزير على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

استراتيجية وزارة القوى العاملة

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التعامل مع الرأي العام بنقل المعلومات والبيانات وأنشطة الوزارة بشفافية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة اليوم الإثنين أن اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين استمع فيه الوزير إلى مطالب محرري الصحف القومية والحزبية والخاصة بشأن تفعيل التواصل الإعلامي معهم بشكل أكبر، واستفسروا عن خطة الوزارة بشأن ملفات فرص العمل والتدريب والتشغيل، والعمالة المصرية في الخارج، والعمالة غير المنتظمة، وقانون العمل وغيرها من الاستفسارات.

وفي رده على الإعلاميين أكد وزير القوى العاملة أن هذا اللقاء للتعارف وأنه حرص على الاستماع إلى كل الصحفيين، وقال إنه منذ توليه حقيبة الوزارة قبل أيام قليلة حرص على الاستماع الى كافة قطاعات الوزارة لوضع خطة العمل المناسبة لكل قطاع لتفعيل دورها لخدمة المواطن المصري في الداخل والخارج.

خطى ثابتة نحو التطوير

وأضاف «شحاته»، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو التطوير والنهوض بالأداء، وأن ملفات وزارة القوى العاملة من أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري والتي سيتم تناولها خلال الفترة المقبلة كملفات «التشغيل، والتدريب المهني، ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،فضلا عن متابعة عمل المديريات وأجهزة التفتيش التابعة للوزارة في المحافظات وتفعيل أدوارها وفقاً لأحكام القانون، ومتابعة التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال حفاظا على مبدأ التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف الإنتاج حرصا على الاستقرار في مواقع العمل» تماشيا مع سوق العمل، وزيادة الإنتاج تماشيا مع ثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .