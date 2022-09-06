لجنة التنمية المستدامة تقرر تشكيل مجموعات عمل للمساهمة في مؤتمر المناخ

وسط حضور ممثلي بعض النقابات الفرعية من شباب المهندسين، عقدت لجنة التنمية المستدامة بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أول اجتماعاتها بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

لجنة التنمية المستدامة

من جهته، أكّد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، الدور المحوري الذي تضطلع به هذه اللجنة، خاصة أنَّها مستحدثة وتتقاطع جميع أنشطتها بنشاطات اللجان الأخرى، معبرًا عن سعادته لاستحداث النقابة لهذه اللجنة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزتها المختلفة.

وطالب بإعداد قواعد بيانات لأعضاء اللجنة الصادر بشأنهم قرار التشكيل، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الاشتراك سواء من اللجان الأخرى، أو من المهندسين الراغبين، وبما لا يتجاوز مشاركة في أكثر من 3 مجموعات عمل.

بدورها، عبّرت الدكتورة منال متولي وكيل اللجنة، عن أملها أن يكون للجنة بصمة في مؤتمر قمة المناخ، وكذا المشاركة والتعاون مع الدولة في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة.

تحقيق رؤية مصر 2030

من جهتها، أكّدت المهندسة إيمان راغب مقرر اللجنة، أهمية موضوعات التنمية المستدامة التي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك التجهيز لمؤتمر المناخ الدولي الجاري الإعداد له في نوفمبر من العام الحالي.

فيما طالبت الدكتورة منال جابر مقرر مساعد اللجنة، بضرورة مشاركة جموع المهندسين بعرض أفكارهم للجنة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر قمة المناخ

وخلال الاجتماع، تمّ الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بصفة عاجلة للمساهمة الفعالة في مؤتمر قمة المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ هذا العام، وكذلك العمل على كافة الملفات الأخرى بالتوازي من خلال خطة عمل شاملة تضعها اللجنة ويعتمدها المجلس الأعلى.

وبدأ الاجتماع بتقديم كل عضو من اللجنة نفسه والخبرات التراكمية لديه والتعبير عن رؤيته في إطار ما تستدعيه أعمال اللجنة.