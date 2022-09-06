محافظ جنوب سيناء: 5 آلاف عامل ينفذون 27 مشروعا استعدادا لقمة المناخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال حدث عالمي كبير، وهو فعاليات القمة الـ27 للمناخ، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف شخص.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك مجهود خرافي يبذل في الاستعدادات، موضحًا أن إجمالي المشروعات التي تُنفذ في شرم الشيخ 27 مشروعًا، وعدد العاملين يقارب من 5000 عامل ومهندس وفني.

ملحمة عمل في مدينة شرم الشيخ

وأكد «فودة» أن هناك ملحمة عمل في مدينة شرم الشيخ تقودها ايادي مصرية للانتهاء من المشروعات التي تنفذ قبل انطلاق قمة المناخ، موضحًا أن كل المشروعات صديقة للبيئة.

وأضاف جنوب سيناء، أن إجمالي عدد العمالة المشاركة في تنفيذ المشروعات من كل محافظات مصر، ويشاركون في تنفيذ أكبر خطة تطوير شهدتها مدينة السلام منذ تأسيسها، مقدمًا الشكر لجميع الشركات العاملة في المدينة.

إنشاء 100 كيلو متر من الطرق

ولفت إلى أنه يجري إنشاء تطوير شبكة الطرق بالمدينة لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة خلال فترة انعقاد القمة COP 27، موضحًا أن إجمالي الطرق التي يجري تنفيذها في شرم الشيخ بلغت نحو 100 كيلو متر تقريبا.

وأشار إلى أن أبرز الطرق هي الطريق الدائري ويبلغ طوله 16 كيلو مترا، وله امتداد 6 كيلو مترات ناحية نبق، ويوجد 6 كباري و4 لوب على الطريق الدائري لربطه بباقي أحياء المدينة.