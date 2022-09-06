سعر اليورو في التعاملات المسائية بالبنوك المصرية اليوم

اعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية، أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بما فيها العملة الأوروبية «اليورو».

وبحسب ما أعلنته البنوك فإن متوسط سعر اليورو سجل استقرارًا في التعاملات مساء اليوم، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، وصل سعر اليورو إلى 19.18 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع و19.02 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر اليورو في CIB

وسجل سعر اليورو اليوم، في تعاملات المساء بالبنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للبيع، و19.05 جنيه للشراء، فيما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 19.29 جنيه للبيع، و19.01 جنيه للشراء، وفي بنك الاستثمار العربي سجلت العملة الأوروبية 19.59 جنيه للبيع، و19.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر اليورو 19.18 جنيه للبيع، مقابل، 19.04 جنيه للشراء، فيما سجل سعر بيع اليورو في المصرف العربي الدولي 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والاسكان

وبلغ سعر اليورو في تعاملات المساء ببنك التعمير والاسكان 19.34 جنيه للبيع، و19.22 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية، و19.22جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

وبحسب ما أعلنه بنك الإمارات دبي الوطني، فإن سعر اليورو سجّل 19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك قطر الوطني سعر 19.20 جنيه للبيع مقابل 19.04 جنيه للشراء.