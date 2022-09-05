سقوط اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار بسبب غلق خط نورد استريم1

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار الغاز في القارة الأوروبية وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني واليورو، عقب غلق روسيا لخط الغاز نورد استريم، وفقا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

غلق خط نورد استريم وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

واستغلت موسكو سيطرتها على إمدادات الغاز لممارسة الضغط على الدول الأوروبية ردا على العقوبات المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا.وأغلقت شركة «جازبروم» الروسية للغاز خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا أول أمس، موضحىةً أنها عثرت على تسريب في الخط يتطلب إصلاحه.

ودفعت تهديدات روسيا بخفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الدول الأوروبية إلى التدافع لتخزين أكبر قدر ممكن من الغاز قبل الشتاء، فضلاً عن الجهود المبذولة لإيجاد إمدادات بديلة.وتوقع المستثمرون ارتفاعا في الأسعار، لاسيما وأنهم سيعانون من نقص حاد في مصادر الطاقة، مما يعني زيادة أسعار المنتجات. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 35%، أي أنها ارتفعت من 410 إلى 550 بنسا (قرشا) في في مقدار الواحدة الحرارية، بينما شهد عقد الغاز في هولندا ارتفاعا في أكتوبر بنسبة 30%، أي أنه ارتفع بقيمة 62 يورو لتصل تكلفته إلى 272 يورو.

انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني واليورو أمام الدولار

وفي نفس السياق، أدى خطر نقص الغاز إلى تعميق المخاوف بشأن مخاطر الركود في الاقتصادات التي تعتمد على الوقود للصناعة وتوليد الكهرباء، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تسبب ذلك في ضعف عملاتهم حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان بالدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى تقليل الاستثمار في الاقتصادات التي قد تضطر إلى خفض الإنتاج الصناعي بشكل كبير، لمحاولة تخزين أكبر قدر من مصادر الطاقة، لتجنب خطر الشتاء.

وسجل اليورو اليوم أدنى مستوى له منذ 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 0.9879 دولار في التعاملات المبكرة. في اليوم الذي كان من المتوقع أن يتم فيه تأكيد ليز تروس كرئيسة وزراء المملكة المتحدة المقبلة، بلغ الجنيه 1.1444 دولار، وهي أدنى قيمة له مقابل الدولار منذ الأيام الأولى لفيروس كورونا في مارس 2020. ومن المتوقع أن تكشف تروس عن خططها للتخفيف من أزمة الطاقة في الأيام المقبلة.

انخفاض قيمة انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية

ولم تقتصر الخسائر الأوروبية على ذلك فحسب، إذ أن مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية شهدت انخفاضا كبير في الأسهم، حيث خسر مؤشر «داكس» الألماني ما يقرب من 3٪ وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2٪. ومع ذلك، انخفض مؤشر «FTSE 100 في لندن، الذي تميل شركاته إلى جمع المزيد من الإيرادات بالدولار الأمريكي، بنسبة 1.1٪ فقط.