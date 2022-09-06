تعرف على سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

سجل متوسط سعر اليورو، اليوم، استقرارًا في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، وصل سعر اليورو إلى 19.18 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع و19.02 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وبحسب موقعه الرسمي، فإن سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB سجّل 19.20 جنيه للبيع، و19.05 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بلغ سعر اليورو 19.18 جنيه للبيع، مقابل، 19.04 جنيه للشراء، فيما سجل سعر بيع اليورو في المصرف العربي الدولي 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء.

كما سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 19.29 جنيه للبيع، و19.01 جنيه للشراء، وفي بنك الاستثمار العربي سجلت العملة الأوروبية 19.59 جنيه للبيع، و19.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والاسكان

وبلغ سعر اليورو في بنك التعمير والاسكان 19.34 جنيه للبيع، و19.22 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية، 19.22جنيه للشراء.

وبحسب ما أعلنه بنك الإمارات دبي الوطني، فإن سعر اليورو سجّل 19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك قطر الوطني سعر 19.20 جنيه للبيع مقابل 19.04 جنيه للشراء.