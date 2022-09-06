لخريجي الأزهر.. 5 شروط لاستخراج تصريح الخطابة بوزارة الأوقاف

يبحث العديد من خريجي الكليات الأزهرية عن شروط وآليات الحصول على تصريح بخطبة الجمعة بنظام المكافأة، إذ أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي.

وحددت وزارة الأوقاف عدد من الكليات التابعة لـ جامعة الأزهر يمكن لخريجها استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة هي كليات الدعوة، وأصول الدين، والشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية شعبتي (اللغة عربية -والدراسات إسلامية)، وكلية الإعلام، وكلية القرآن الكريم وعلومه.

تصريح الخطابة

وفيما يتعلق بتصريح الخطابة بنظام المكافئة التابع لوزارة الأوقاف، أوضحت الوزارة في بيانها مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توفرها في خريجي الكليات الأزهرية للتقدم لاستخراج تصريح خطابة جديد وهى كالآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملماً بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقناً للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

وزارة الأوقاف

وكشفت وزارة الأوقاف طريقة التقديم لاستخراج تصريح الخطابة بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر، وعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق عبر الإنترنت وتسجيل البيانات الشخصية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من هنـــا.