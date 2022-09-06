شروط التقديم للالتحاق بالدراسات العليا جامعة الأزهر.. 13 أكتوبر آخر موعد

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر فتح باب تلقى طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا للقطاعات الثلاثة أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون في جميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022 – 2023.

وحددت كلية الدراسات العليا للأزهر موعد بدأ تلقى طلبات التقدم للدراسة بالكلية بداية من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري، وينتهى يوم الخميس 13 أكتوبر.

شروط التقديم والالتحاق

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ضوابط وشروط التقدم إلى كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر التي يجب توافرها في الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم للدراسة بالكلية هي على النحو التالي:

- يجب أن يكون الطالب من خريجي جامعة الأزهر، وأن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل، بالإضافة إلى حصوله على تقدير عام جيد في متوسط مجموع مواد التخصص، وللوافدين تقدير عام مقبول على الأقل.

- يجب أن يجتاز الطالب امتحان القرآن الكريم شفهياً، وامتحان إلكتروني في مواد التخصص سوف يتم تحديد موعدهم أثناء التقديم.

- يسلم الطالب صور الأوراق المطلوبة وهي: صورة شهادة التخرج وصورة بيان درجات الـ4 سنوات و صورة البطاقة أو جواز السفر.

- بعد اجتياز الطالب امتحان القرآن الكريم شفهياً، وامتحان مواد التخصص سوف يتقدم إلى الكلية بملف أوراقه كاملا وهي: (أصل شهادة حصوله على الليسانس – أصل بيان درجات الأربع سنوات – أصل الوقف من التجنيد – صورة بطاقة الرقم القومي سارية) ودفع الرسوم الدراسية المقررة.

- يتاح التقديم يدويًا في مقر كلية الدارسات العليا، المبنى الإداري بجوار مبنى إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر.

كلية الدارسات العليا

وأكّدت كلية الدراسات العليا بـ جامعة الأزهر ضرورة أن يطبع الطالب الاستمارة الخاصة بالقسم الذي يريد الالتحاق به ويملأ البيانات ودرجات مواد التخصص، ثم يضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في ملف التقديم.