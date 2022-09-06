رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول فينسينت توم نندوى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية بالقاهرة، وكانت أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

تناول اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية المالاوية، تناولت عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول فينسينت توم نندوى، على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ومالاوي، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة، لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كل دول القارة الأفريقية.

وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وأن ما جرى التوصل إليه خلال المباحثات يلبي طموحات الجانبين في زيادة التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء والجلسة الختامية، عددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والملحق العسكري المالاوي بالقاهرة.