قيادي بـ«فتح»: السيسي يمتلك حكمة وحنكة جعلت القضية الفلسطينية أولوية

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار التشاور بين الرئيسين الشقيقين، والتناقش حول عديد من القضايا ذات الأولوية، خصوصا أن الرئيس السيسي يمتلك من الحكمة والحنكة التي جعلت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات.

وتحدث الحرازين في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، عن أهمية اللقاء، قائلا: «نحن مقبلون على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وأيضا اجتماع القمة العربية في الجزائر، ومن ثم تأتي ضرورة النتشاور بين الرئيسين، بشأن القضايا التي يجب عرضها، وفي ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأرض».

الجميع يدرك حجم ومكانة مصر سواء دوليا أو إقليميا

قال «الحرازين»، إن الجميع يدرك حجم ومكانة مصر في المجتمع الدولي وإقليميا، خصوصا دورها تجاه الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ومؤازته، ومن ثم هناك حالة من النواصل الدائم بين قادة الدولتين.

وأضاف أن مصر تلعب دورا أكثر حيوية، خاصة فيما يتعلق بما هو قادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع جامعة الدول العربية، والدور المصري فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك ملف إعادة الإعمار في غزة، الذي قطعت مصر فيه شوطا كبيرا، وكان بمبادرة من الرئيس السيسي.

ولفت القيادي الفلسطيني، إلى أن التواصل والتشاور مستمر بين القاهرة ورام الله في كل القضايا التي تهم الأمة العربية والمنطقة والشرق الأوسط، وصولا إلى إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، الأمر الذي نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المنابر الإقليمية والدولية.

رؤية الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وتحدث الحرازين، عن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن الرئيس السيسي، يملك كثيرا من الحكمة والحنكة السياسية، التي جعلت مصر تعود إلى قيادة المنطقة، خصوصا بعد الهجمة التي تعرضت لها عقب ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن هذا إلى جانب ما تملك القاهرة من مواصفات قيادية، الأمر الذي جعل القضية الفلسطينية على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية، ولهذا نجد الرئيس السيسي في كل اللقاءات، وكل المناسبات، يتحدث عن القضية الفلسطينية سواء داخل مصر أو خارجها.