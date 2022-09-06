افتتاح فعاليات اليوم التوظيفي الأول لبرنامج ابدأ رحلتك بالشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فعاليات اليوم التوظيفي الأول لبرنامج ابدأ رحلتك، بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لمشروع قوى عاملة مصر، التابع لوزارة التنمية المحلية، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، المقام بنادي الربيع بمدينة الزقازيق.

حضر الافتتاح، سعد الفرماوي السكرتير العام، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن ممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقى.

توفير 420 فرصة لشباب المحافظة

تفقد محافظ الشرقية، أجنحة اليوم التوظيفي، لمتابعة إجراءات تقدم الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة بشركات القطاع الخاص، العاملة في مجال تصنيع ضفائر كهرباء السيارات، والأثاث المكتبي والفندقي بمدينتي بدر والعاشر من رمضان، لتوفير 420 فرصة عمل بين (عمال تجميع- مسؤول مبيعات خارجي- مهندس تخطيط- مشرف إنتاج- عامل إنتاج) لأبناء المحافظة.

اليوم التوظيفي الأول

أكد المحافظ، ضرورة متابعة نتائج اليوم التوظيفي الأول وتذليل كل العقبات، التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية، لتساعدهم في بدء حياة جديدة، وتحقق لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن مشروع قوى عاملة مصر، يُعد من المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي، ويساهم في إحداث التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الاقتصاد.