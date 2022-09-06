الثقافة تدشن مبادرة «أنتِ الحياة» في الشرقية بالتنسيق مع «حياة كريمة»

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمكتبها، آية عمر القماري، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ندا خضر، وحمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بالمؤسسة.

وثمنت وزيرة الثقافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسة، التي تهدف إلى الارتقاء بأهل مصر في الريف، وأكدت أن وزارة الثقافة تدعم نشاطات المبادرة، مشيرة إلى تنظيم الوزارة برنامجًا مميزًا يضم كافة الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة.

وزيرة الثقافة: المبادرة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان

وأكدت نيفين الكيلاني، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري وقدرته على تحقيق متطلبات الوطن التنموية بكافة ربوع مصر، مشيرة إلى أن «حياة كريمة»، تُمثل إحدى الخطوات الجادة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل مشروع «كشك كتابك»

وتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط حيث ستبدأ وزارة الثقافة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في تفعيل البروتوكول الموقع مع الوزارة، كذلك تفعيل مشروع «كشك كتابك»، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، وإطلاق مبادرة بعنوان «أنتِ الحياة»، بقري حياة كريمة بمحافظة الشرقية ضمن برنامج أنشطة الوزارة كنشاط مستحدث ضمن الأنشطة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة.