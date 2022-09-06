«جنايات طنطا» تقضي بإعدام المتهم بقتل عجوز في منزلها بالسنطة

قضت محكمة جنايات طنطا بالإعدام شنقا لـ«مسجل خطر» متهم بقتل سيدة عجوز في شهر رمضان الماضي، بـ 4 طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، داخل منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة مركز السنطة، بدافع السرقة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.

إحالة أوراق القضية للمفتي

كانت هيئة المحكمة، تداولت القضية، وبعد سماع مرافعة دفاع المتهم والنيابة العامة، قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت بإعدام المتهم بعد تأييد الحكم من مفتي الجمهورية.

أحداث الواقعة في شهر رمضان

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بالعثور على جثة سيدة، ربة منزل، 70 عاما، داخل منزلها بقرية كفر الحاج داود، مركز السنطة، مصابة بـ4 طعنات في الجسد، وتقيم مع ابنها «معاق ذهنيا».

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، واستغل تواجدها بمفردها داخل المنزل عقب الإفطار في شهر رمضان، وتواجد ابنها في مسجد القرية لأداء الصلاة، وأثناء محاولة سرقة منزلها قام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أمن المنوفية، تم ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.