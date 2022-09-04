الإعدام لـ«تباع» في واقعة مقتل طالب تجارة إنجليزي داخل مقهى بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا على «تباع» بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامه، وبالسجن المؤبد على 3 متهمين غيابيا وبراءة 3 آخرين، وذلك في واقعة قتل طالب حديث التخرج من كلية تجارة إنجليزي، داخل مقهى في قرية ترعة غنيم مركز شربين، وأصابوا صاحب المقهى بعد أن شهد ضد صديق لهم في قضية جنائية مما تسبب في سجنه، فأرادوا الانتقام منه وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية داخل المقهى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين والمستشار تامر نبيل الدمرداش والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع عيد حسب النبي، وذلك في القضية رقم 15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

الإعدام لـ«تباع» والسجن المؤبد على 3 غيابيا

وقررت المحكمة معاقبة المتهم أحمد فهمي حسن، 27 سنة «تباع» مقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالإعدام شقنا، في جريمة قتل المجني عليه «محمد محمود عطية محمود»، خريج كلية التجارة انجليزي، وذلك في يوم 10/9/2021 بناحية قرية ترعة غنيم مركز شربين، وقضت المحكمة بمعابة 3 آخرين وهم: المتهمون «وجيه م. م.» و«السيد س. ا.»، و«السيد ف. ح.»، هاربون بالسجن المؤبد غيابيا، وبراء 3 آخرين وهم: «محمد أ. ر» ، «محمود م. ع. »، و«طلعت ع. ا.».

إحالة 7 متهمين إلى جنايات المنصورة وبراءة 3 آخرين

وجاء بأمر الإحالة ، أن المتهمين في يوم 10/9/2021 عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «3 بنادق آلية» حوزة المتهمين من الأول حتى الثالث، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سالفا تواجده به مستقلين 3 دراجات نارية قيادة المتهمين من الرابع حتى السادس، وما أن وطأت أقدامهم مكان الواقعة حيث تصادف وجـود المجني عليـه حـتى ترجـل المتهمين مر الأول حتى الثالث مطلقين أعيرة نارية منها صوب المجنى عليه، وأطلقوا الأعيرة النارية غير آبهين بمستقرها فقتلوا المجني عليه، كما أصابوا صاحب المقهى.