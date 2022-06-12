جنايات طنطا تقضي بالمؤبد على متهم بقتل «حداد» بسبب خلافات بينهما

أصدرت محكمة جنايات طنطا «الدائرة الثانية»، حكما بالسجن المؤبد على متهم يدعى «إبراهيم. غ»، بتهمة قتل حداد مسلح يدعى «أسامة ص»، وذلك في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة طنطا.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي حسين البحيري، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وخالد ممدوح خضر، وأمانة سر عزت خليل، وبحضور المتهم، وقررت سجن المؤبد على المتهم، وذلك بعد تداول القضية وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم والمجني عليه.

تفاصيل الواقعة.. بدأت في مارس الماضي

بدأت الواقعة في شهر مارس الماضي، حين شهدت مدينة طنطا، مشاجرة بسلاح أبيض، نتج عنها مقتل شخص أمام منزله على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.

وتبين من تحريات الرائد محمود عبد الجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، مصرع «أسامة ص»، في العقد الرابع من العمر، حداد مسلح، على يد «محمد ع» و«إبراهيم ع»، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسلاح أبيض بسبب الخلافات، وتبين أن المجني عليه كان يسير في أحد شوارع منطقة قحافة، وحدثت مشادات كلامية بينه والمتهمين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على إثرها أصيب المجني عليه بطعنات متفرقة في الجسد.

نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، متأثرا بإصابات وجروح قطعية مختلفة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وضبط المتهمين وقررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا، وتوفي أحد المتهمين في محبسه أثناء نظر القضية، وأصدرت المحكمة قرارها على المتهم الثاني بالسجن المؤبد.