«الإسعاف»: نعقد ندوات تثقيفية لرفع وعي الجمهور بإجراءات المساعدة في الإنقاذ

قال الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، إن الوعي بالإسعافات الأولية، من أهم الأمور التي يجب أن يتدرب عليها الجميع، لافتا إلى أن هيئة الإسعاف تقدم تدريبات وندوات تثقيفية للجمهور، لرفع الوعي العام بإجراءات الإسعافات الأولية، وأهم الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، خلال محاولات إنقاذ مصابي الحوادث.

أولى خطوات الإسعافات الأولية

أوضح «الشربيني»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجميع معرض لحوادث الطرق، لذلك أول أمر يجب أن نفعله، فتح الطريق حتى لو قمنا بالتوقف للمساعدة، يجب أن نفعل ذلك في أقصى الطريق حتى نسهل وصول سيارة الإسعاف، مضيفا «في حالة عدم وجود أي خبرة في التعامل مع المصابين، يجب أن لا نفعل أي شىء حتى تصل الإسعاف».

وتابع الشربيني، «لو وجدت سيارتين متصادمين، وهناك بنزين على الأرض، من الممكن أن نحاول سحب المصاب إذا كنت أستطيع ذلك، لأن في هذا الموقف، من الممكن أن يحدث حريق أو انفجار في أي وقت».

نصائح للتعامل مع مصابي حوادث الطرق

أشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، خلال فقرة «حياتك تهمنا»، التي يقدمها البرنامج، إلى أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها للتعامل مع المصابين، قائلا «لو وصلت لشخص وهو موجود داخل السيارة، أحاول سحب الشخص بتثبيت الرقبة، وعندما أقوم بالسحب، أسند ظهره على جسمي، لأحافظ على استقامة عموده الفقري، ولو كان على الأرض، من الممكن سحبه من القدمين».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء ، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين ، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.