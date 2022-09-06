وزير التنمية المحلية يستقبل وفدا من «محلية النواب»: كلنا فريق واحد لخدمة الوطن

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والذي ضم النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

بحث مطالب المواطنين

وفى بداية اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة، حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع المحافظين، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في المحافظات كافة، بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال اللقاء: «كلنا فريق واحد في خدمة الوطن والمواطنين، وسأكون على تواصل مستمر ودائم مع اللجنة لإيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين للتيسير عليهم بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم».

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب خلال دور الانعقاد للمجلس، وأشاد بدور وجهود لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد للمجلس.

من جانبه، قدّم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، التهنئة إلى اللواء هشام آمنة، على توليه مسؤولية الوزارة، مؤكدين أهمية الدور الحيوي والمهم لوزارة التنمية المحلية في التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة والمحافظات لخدمة المواطنين ومواجهة العديد من المشكلات والتحديات على أرض المحافظات والعمل على حلها.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارة المحلية، أنّ الزيارة تعد رسالة دعم لجميع العاملين في القطاعات والأجهزة المحلية باستكمال مسيرة العمل والتفاني في أداء الخدمات للمواطنين والتعاون معاً لمواجهة التحديات الكثيرة التي تتطلب تكاتفنا جميعا خلال هذه المرحلة.

التصدي للبناء المخالف

وخلال اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات، ومنها التصالح على مخالفات البناء وتقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف وتطوير المواقف والأسواق العشوائية بالإضافة إلى بعض القوانين التي صدرت من مجلس النواب خلال الشهور الماضية ومنها قانون المحال العامة وقانون انتظار المركبات والتي تسهم في تحسين بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أنّ الوزارة بذلت مجهودا جيدا في خروج تلك القوانين والموافقة عليها بمجلس النواب بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية، وتم تدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة من مجلس النواب.

وأكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية الدور التكاملي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة، بما يحقق الهدف الأساسي في التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة من المحليات.

ولفت النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية توحيد الأفكار والرؤي الخاصة بالمحافظات في طريقة المواجهة والتعامل مع المشكلات والتحديات، والعمل على تطبيق القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية في فحص ومتابعة شكاوى المواطنين.

تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة

وخلال اللقاء، تقدّم وزير التنمية المحلية بخالص الشكر لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكيل وأمين سر اللجنة، لحرصهم على زيارته بمقر الوزارة، مؤكدا أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية لخدمة المواطن المصري، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفي ختام اللقاء، تسلّم اللواء هشام آمنة من رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة، عددا من التقارير الخاصة بأهم الأنشطة والموضوعات التي أعدت عنها اللجنة تقارير خلال دور الانعقاد السابق لمجلس النواب، وقياس الأثر حول تطبيق عدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب والمرتبطة بعمل الوزارة، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطن والتيسير والتسهيل عليهم في بعض الخدمات اليومية وتعظيم الموارد المالية للدولة والمحافظات.