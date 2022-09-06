تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022.. نمي مهارات طفلك

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة طيور الجديد على القمر الصناعي نايل سات، خاصة بعد تغير ترددها، وتختص القناة في عرض مختلف الأناشيد الدينية والإسلامية للأطفال إلى جانب أفلام الكارتون والبرامج الترفيهية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

ويقدم «الوطن» خلال السطور التالية ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها، تردد قناة طيور الجنة الجديد، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تردد قناة طيور الجنة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات الأطفال الجديدة

ويوجد العديد من القنوات التي تقدم خدماتها للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، سواء من خلال عرض برامج ترفيهية مختلفة أو أفلام الكارتون أو المسابقات أو الأناشيد الدينية والإسلامية، وبعضها كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

-القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.