تردد طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.. قناة مخصصة للأطفال

في الإجازات وبعيدًا عن المدارس والروضة، والذهاب إلى الحضانات المختلفة، يلجأ العديد من أولياء الأمور إلى تسلية أوقات أطفالهم في المنزل، لذا يبحثون عن قنوات الأطفال المختلفة، ومنها تردد طيور الجنة الجديد لمشاهدة الأناشيد وأفلام الكرتون المختلفة.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقارئ على مدار الساعة، تردد طيور الجنة الجديد، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تردد طيور الجنة الجديد

وجاء تردد طيور الجنة الجديد، كما يلي:

وأعلنت قناة طيور الجنة للأطفال عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

وتعد تلك القناة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث بدأت فى عام 2008 ومؤسسها هو خالد مقداد، وكانت تقدم الأغانى والأناشيد التى تخاطب الطفل بطريقة شيقة، وتدعوه لتعلم القيم الأخلاقية واحترام الآخر، وأهم ما يميزها هو الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل حيث عائلة المقاديد عصومى ووليد وجنا وجاد وأياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم وبعض أصدقائهم وأفراد عائلتهم الكبيرة، وانضمت إليهم مؤخرا نور زوجة الوليد حتى تضيف مزيدًا من الجو العائلي المميز.

تردد قناة كرتون نتورك CN بالعربية

تردد 12226 عبر القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

كما تبث عبر عرب سات على تردد 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة Spacetoon

التردد 11785

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي كيدز

يمكن مشاهدة قناة كوجي كيدز على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح 6/ 5.