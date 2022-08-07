تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عن قنوات تناسب أطفالهم خلال فترة الإجازة حيث يمكنهم مشاهدة البرامج الهادفة، وبرامج الكارتون المسلية، لذلك ترتفع عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2022 التي تقدم محتوى هادف ولطيف للأطفال.

وفي هذا السياق، تقدم «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها للقارئ على مدار الساعة، تردد قناة طيور الجنة 2022 على جميع الأقمار، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فضلا عن تردد قنوات الأطفال في السطور التالية:

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 11073.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 3000

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

ترددات قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة طيور الجنة، هناك مجموعة كبيرة من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.