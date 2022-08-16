تردد قناة طيور الجنة الجديد.. لتنمية مهارات طفلك

يحرص الكثير من الآباء والأمهات على تنزيل جميع قنوات الأطفال على جهاز الرسيفر بالمنزل، حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة الكثير من المحتويات التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم، ومن أبرز تلك القنوات التي يبحث عنها المتابعون تردد قناة طيور الجنة الجديد.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022، على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى، التي تتمثل في الآتي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد

وعلى الراغبين في متابعة قناة طيور الجنة 2022، تنزيلها عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال

وهناك الكثير من قنوات الأطفال المختلفة على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي

- التردد: 11636.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

- التردد: 12604.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.