إقبال كبير من الطلاب لحضور المجلس العلمي بالبيت المحمدي (صور)

شهد المجلس العلمي المنعقد الآن بالبيت المحمدي، إقبالًا كبيرًا من طلاب العلم من شتى دول العالم لقراءة كتاب متن «جمع الجوامع» في أصول الفقه، للإمام التاج السبكي، مع التعليقات الوجيزة على الكتاب.

يأتي ذلك بإشراف وحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، والدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور يسري جبر، والدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء.

ويقرأ المتون في مجلس العلم بالبيت المحمدي أساتذة وعلماء من الأزهر منهم الدكتور عبدالرؤف الحبال، والدكتور عصام معاذ، والدكتور محمود خليفة والشيخ أحمد عصام والدكتور إبراهيم الصوفي.

يذكر أن «جمع الجوامع» للإمام تاج الدين السبكي يعد أحد أشهر كتب أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وقد أقبل عليه العلماء إقبالاً منقطع النظير فدرسوه ودرّسوه، وشرحوه شروحاً متفاوتة، فمنهم من شرحه شرحاً مطولاً، ومنهم من شرحه شرحاً موجزاً، ومنهم من وضع عليه الحواشي والتعليقات.

ويأتي عقد المجلس العلمي لقراءة الكتاب ضمن الأنشطة العلمية للبيت المحمدي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي داخلياً وخارجياً، ونشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة حيث يقوم المجلس من خلال الملتقى المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة، يمنح بعدها المتلقى إجازة علمية من شيخه.