غدا.. البيت المحمدي يحتفل بليلة القدر بمشاركة علماء الأزهر ومفتي العراق

تنظم أمانة الدعوة بالبيت المحمدي، غدًا الأربعاء، احتفالية علمية لإحياء ليلة القدر بحضور عدد من العلماء وشيوخ الأزهر الشريف، منهم الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي العراق، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، و الدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

قراءة وإسناد كتاب «شرح الصدر بفضائل ليلة القدر»

وتبدأ الاحتفالية بمجلس حديثي عقب صلاة العصر، لقراءة وإسناد كتاب «شرح الصدر بفضائل ليلة القدر» لأبي زرعة العراقي، بمشاركة يليه تناول الإفطار وصلاة المغرب ثم قراءة سورة «يس» يتبعها صلاة العشاء والتراويح، وختم القرآن الكريم، وصلاة التسبيح، وقراءة بعض الأوراد والأدعية.

صلاة التهجد ودعاء النبي

وكانت دار الإفتاء، أكّدت أنَّ الله سبحانه وتعالى فرض على المسلم خمس صلواتٍ يؤدّيها في اليوم والليلة، ومن العبادات التي تُؤدّى فيه ما يُعرف بصلاة التهجُّد فهي من النوافل التي كان يؤديها النبي (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان.

وفي ليلة القدر كان النبي (صلى الله عليه وسلم)، يدعو في العشر الأواخر والليالي المباركة بدعاء في ليلة القدر، فقد ورد عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: «قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي».