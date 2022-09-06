سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة والعالم

كشف السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إذ ذكر أن اللقاء بين الزعيمين تميز بالشفافية والصراحة والمسؤولية الوطنية، وتناول اللقاء كافة القضايا الثنائية والمتعددة، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها فلسطين في هذا الوقت، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تغول إسرائيلي، وجرائم يرتكبها المستوطنون وعصاباتهم والجيش الإسرائيلي، فضلًا عن اقتحام المسجد الأقصى.

مصر تُعد دولة شقيقة كبرى لفلسطين

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويعرض على شاشة «الحياة»، أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن شهد تقييمًا عميقًا لمجمل الأوضاع التي تمر بها فلسطين وكل المسارات السياسية والميدانية، فالمرحلة التي يمر بها العالم تاريخية ومفصلية، تطلبت واقتضت وجود لقاء بين القيادتين، وتشاور حول مجمل الأوضاع، إذ ذكر أن مصر تُعد دولة شقيقة كبرى لفلسطين، وتلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية، والمنطقة بأكملها والشرق الأوسط والعالم.

فلسطين في حاجة للدعم المطلق

أوضح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أن فلسطين في حاجة للدعم المطلق من مصر للرئيس محمود عباس، باعتباره رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية، فضلًا عن التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني مع التطورات الميدانية الخطيرة من الاحتلال والمستوطنين، مؤكدًا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وتاريخي وثابت وراسخ، فمصر لطالما وقفت إلى الشعب الفلسطيني وتسعى للتهدئة في قطاع غزة ومجمل الأراضي الفلسطينية، تتحمل مسؤولية وطنية قومية تجاه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء البلاد.