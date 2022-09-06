6 معلومات عن برنامج ريادة الأعمال المقدم من «الشباب والرياضة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، جهودها في تكثيف المبادرات، وخلق البرامج التطوعية والثقافية للشباب، التي تساعد على تطوير فكرهم في كافة مجالات الحياة، بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها المجتمع المصري، وسيطرة كل أنواع الفكر الاستثماري والتحول الرقمي وغيرها من الوسائل والبرامج التي استحدثتها الدولة المصرية لتطوير فكر الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهمة قيادة البلاد عام 2014.

ورش تدريبية على ريادة الأعمال للشباب

ومن بين البرامج المهمة التي نفذتها وزارة الشباب، وتواصل الاستمرار في تنفيذها برنامج ريادة الأعمال، إذ عقدت وزارة الشباب والرياضة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للشباب، لتنمية هذا المفهوم لديهم، والذي يؤسس لخلق فرص عمل للشباب في سوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي مايكروسوفت وكيرمصر، وفي النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن مفهوم ريادة الاعمال:

أصحاب أعمال لمشروعات متوسطة وصغيرة

- ريادة الأعمال تعني اعتماد الشباب على أنفسهم في أن يكونوا أصحاب أعمال لمشروعات متوسطة كانت أو صغيرة، وتعتبر إحدى وسائل الدولة المصرية لمواجهة مشكلة البطالة وضعف الرواتب ووسيلة لتحقيق طموحات هؤلاء الشباب.

- تقدم الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركتي مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طوّر وغيّر» دورات تدريبية، لمدة 4 أيام بداية من يوم الجمعة 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، وذلك للمقبلين على عمل مشروعات صغير أو متوسطة.

- يبدأ التدريب من 9 حتى 12 سبتمبر «أونلاين» من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز «Microsoft Team».

- التدريب على رياردة الأعمال صباحا ومساء لتسهيل مشاركة الحضور.

- كل مشارك في التدريب والذين التزموا بـ4 محاضرات خلال مدة التدريب يحصل على «شهادة رسمية» مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة شركة مايكروسوفت.

- للاشتراك في الدورة التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال من خلال تسجيل البيانات على اللينك التالي: https://forms.office.com/r/iguU3YNYxB، أو عمل سكان لـ«QR Code» الموجود في التصميم المرفق بالخبر.