«الشباب والرياضة»: نشكر الشركة المتحدة لرعايتها برنامج كابيتانو مصر

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث بِاسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة طورت المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يضم 12 لعبة؛ منها كرة القدم، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جميع المؤسسات والوزارات من أجل الشباب: «هيتم إذاعة البرنامج على ON Sport، وهو برنامج كبير بيكشف عن المواهب في كرة القدم».

فوزي: الرئيس السيسي طلب ألف محترف في كرة القدم

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه في برنامج «كابيتانو مصر» جرى تحقيق تعاون كبير مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم توسيع اختيار الناشئين بلعبة كرة القدم من مواليد عام 2008: «مهم يكون عندنا مواهب كتير في كرة القدم، والرئيس السيسي طلب ألف محترف في كرة القدم ويعتبر الرياضة أمن قومي، وهو ما تم تحقيقه على أرض الواقع».

فوزي: تعاون كبير مع وزارتي الداخلية والصحة ضمن البرنامج

واستطرد: «البرنامج جرى إطلاقه في محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط، ووسعنا قاعدة الاختيار عبر لجنة فنية مشرفة على البرنامج بأسماء كبرى، ودور اللجنة اختيار الناشئين وفق المعايير العلمية الصحيحة، ويتم توقيع كشف طبي كامل قبل نزول اللاعب إلى أرض الملعب، كما أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارتي الداخلية والصحة ضمن البرنامج».

وأوضح أن البرنامج يضم كذلك عددا من نجوم لاعبي كرة القدم القدامى، وهم أيضا موجودون على رأس المنظومة لاختيار الناشئين، مشيرا إلى أن هناك أعداد ضخمة من الشباب تقدموا للانضمام للبرنامج، إذ أن جميع الاختبارات به مجانا وتجرى وفقا للمعايير والضوابط العلمية، مع مراعاة القياسات والمواصفات الجسمية.

وتابع: «الأعداد اللي اتقدمت بالترتيب في محافظة الإسماعيلية 750 لاعب اخترنا منهم 51 فقط، وفي الدقهلية تقدم 1350 وتم اختيار 110، وفي أسيوط 897 وتم اختيار 95، وفي النهاية هنوصل لـ140 لاعب على مستوى الـ7 محافظات، وهيتم تقسيمهم على 8 فرق، والاختبارات هتكون في شهر أكتوبر، ونستهدف 11 لاعب في النهاية بعيدا عن الوساطة والمحسوبية».