«حسن الخاتمة».. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بمسجد في المنوفية

حزن شديد خيم على أهالي قرية طوخ طنبشا في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الشاب مؤمن أبو الغيط زيادة، أثناء أدائه صلاة الفجر في أحد مساجد القرية، خاصة أن الشاب كان محبوباً من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة الجميع، فضلا عن مداومته على الصلاة وفق رواية أهالي قريته.

تشييع جثمان شاب توفي أثناء صلاة الفجر بالمنوفية

وشيع أهالي قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، الفقيد إلى مثواه الأخير، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليه من مسجد ميمون، وسط حزن شديد من أهله وأصدقائه، ودعوات من الجميع بأن يتغمد الله الفقيد برحمته، وأن تشفع له صلاته التي توفي وهو يؤديها.

حزن بين رواد مواقع التواصل لوفاة الشاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، خبر وفاة مؤمن أبو الغيط زيادة، الذي توفي أثناء صلاة الفجر، وكتبت أم جهاد الدالي، إحدى أقارب الشاب المتوفي: "ابن عمتي في ذمه الله، هنيئا له وليتنا نُرزق ختاما مثله فنفوز بإذن الله فوزا عظيما، يا الله ما أحسنه من ختام وما أجملها من لحظة حتى تتوفاه وهو يصلي فجرا".

وعلق جيمي الإمام على وفاة الشاب أثناء صلاة الفجر قائلا: "اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، توفى وهو في بيت الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى ابن عمي مؤمن أبو الغيط زيادة والدفنه بعد الظهر".

فيما تداول أهالي بركة السبع، خبر وفاة الشاب داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.