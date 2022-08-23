وفاة شاب أثناء سجوده في الصلاة بالإسكندرية.. وشقيقه: «حسن الخاتمة»

كعادته أنهى مصطفى حمدان، 27 سنة، ما في يده خلال عمله داخل محل المشويات، واتجه لصلاة المغرب رفقة زملائه وبدأ في إمامتهم، وخلال سجدته سقط، فأكمل رفاقه الصلاة ظنًا منهم أنه دخل في حالة إغماء من ضغط العمل وارتفاع درجة الحرارة، إلا أنه بمجرد تحريكه عقب الصلاة وجدوه متوفى، ورغم صدمتهم إلا أن حسن خاتمته عزت قلوبهم.

أصحابه يثمنون فضائله

الشاب السكندري الذي بدأت قصته تنتشر كالنار في الهشيم عقب تداول مقاطع مصورة من جنازته المهيبة، ارتبط اسمه بكل ما هو حسن، حيث يشيد الجميع بأخلاقه ويثمنون أفعاله الخيرية، ومنها أنه في ذات يوم وجد محفظة بها أموال فنشر مواصفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى صاحبها.

تفاصيل وفاة شخص أثناء سجوده في الإسكندرية

وقال عمرو حمدان، شقيق الشاب المتوفى، إن شقيقه كان على خلق وسيرة طيبة لذا فحسن خاتمته لم تكن من فراغ بل نتيجة أعماله الطيبة، لافتًا إلى أنه ترك خلفه زوجته برفقة نجلهما سليم الذي يبلغ من العمر عام ونصف، فيما كان ينتظر المولود الثاني بعد 4 أشهر، إلا أنه لقى ربه أثناء صلاة المغرب، حيث ظنه أصحابه أنه دخل في حالة إغماء.

لديه طفل وينتظر الآخر

وأضاف شقيق الشاب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن» أن مصطفى كان دائم التردد على المسجد، وكان يؤم العاملين معه للصلاة بداخل المحل، ووقعت وفاته أثناء إمامته للصلاة بهم منذ 3 أيام خلال صلاة المغرب، لافتًا إلى أن جنازته كانت مهيبة نظرًا لمحبة الجميع له.

وأكد أنه اتجه مؤخراً لفتح محل مشويات من أجل توفير احتياجات بيته وذلك بعد سنوات من عمله «شيف عمومي» في أكبر الفنادق، لافتًا إلى أن ما يعزي قلوبهم هو حسن الخاتمة، واصفًا وفاته بأنها«موتة حلوة» لأنها في أثناء الصلاة.