مدير مكتبة الإسكندرية يكشف عن خطة نشر الوعي بين الشباب بأول حوار تليفزيوني

يحل الليلة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ضيفا على برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، في أول حوار تليفزيوني له، بعد توليه رسميًا مهام منصبه.

ويتحدث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال اللقاء الذي سيُعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عن دور المكتبة في نشر الوعي بين الشباب، والمشروعات التي ستعمل عليها المكتبة خلال الفترة المقبلة لتنمية ثقافة القراءة لدى الأجيال الحالية.

كما يكشف عن حجم التطوير الذى سيعمل عليه داخل المكتبة، التي تحتوي على آلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، ومراكز الأبحاث المختلفة، بجانب العديد من الإمكانيات الأخرى.