مدير مكتبة الإسكندرية يتفقد مركز توثيق التراث الحضاري بالقرية الذكية

تفقد الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، مقر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، وهو أحد مراكز المكتبة التابعة لقطاع التواصل الثقافي، وشملت الجولة متابعة مشروعات المركز المعنية بتوثيق التراث وتعزيز الهوية الوطنية المصرية.

وشاهد «زايد» عرض بانوراما التراث Culturama وقاعة المايكروجاليري، كما تفقد منفذ بيع إصدارات المكتبة في المبنى.

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية بالدور الذي يقدمه المركز من خلال توثيق التراث الطبيعي والحضاري، وكذلك الدور المهم والفريد في توثيق تراث مصر الحضاري بجوانبه المادية واللامادية، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية.

مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية

وأسهم المركز على مدار ما يقارب العقدين من الزمن في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث عن طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي للتراث المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من الجهات والهيئات المتخصصة المحلية والدولية ويحرص المركز على زيادة الوعي بالتراث الحضاري والطبيعي والهوية المصرية، بالاستفادة من مختلف القنوات الإعلامية المتاحة، وأيضًا إلى بناء قدرات العاملين في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه.

ما هو مركز التراث الحضاري والطبيعي؟

وأقام المركز مجموعة من المعارض الرقمية وأنظمة العرض الحديثة، التي يقوم بتوظيفها لزيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي بأهمية التراث والحضارة المصرية عبر كافة العصور والأزمنة، مستهدفًا في ذلك الحفاظ على الهوية المصرية.

ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو أحد المراكز التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. وأُنشيء بموجب قرار جمهوري رقم 360 لسنة 2002، ولدى المركز عدة معارض ومنها معرض للمشروعات وله بعض الإصدارات المطبوعة من كتب وأسطوانات وقد فاز المركز بعدة جوائز إقليمية وعالمية.

ويسعى المركز جاهدًا، باعتباره تابعًا لمكتبة الإسكندرية، إلى توثيق وإدارة ونشر المعرفة بتراث مصر الحضاري والطبيعي من خلال ابتكار واستخدام تكنولوجيات جديدة