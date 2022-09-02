مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا 6 آلاف مخطوطة ومعمل ترميم لا مثيل له في المنطقة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه عندما يتكلف بأي مهمة جديدة يشعر حينها بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة، متابعًا: «انقضى شهر ما بين قرار مجلس الأمناء بتعييني في هذا المنصب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار، قرأت في هذه المدة عن المكتبة وبحثت عن الأنشطة المختلفة التي توجد في المكتبة وطرحت أسئلة على نفسي لتطوير الأنشطة بها».

رد فعل الناس لاختياري كان مصدر بهجة

وأضاف «زايد»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مكتبة الإسكندرية بدأت كفكرة قوية من خلال الدكتور إسماعيل سراج الدين مؤسس المكتبة ثم الدكتور مصطفى الفقي الذي أكمل المسيرة.

وتابع: «من أكثر الأشياء التي فرحتني هو رد فعل الناس، وهذا كان مصدر بهجة لي، ولم أتوقع رد الفعل، ولكن أحدث اختياري مديرًا للمكتبة شعورًا بالراحة والابتهاج والسعادة عند كثير من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين والمثقفين بشكل عام، وكانت محسوسة وجعلت شعوري بالمسؤولية أكبر».

وواصل: «خلال الشهر الماضي استطعت أن أٌلم كثير من الأمور وذهبت للمكتبة وأنا أعرف كثير من الأمور هناك، فبدأت بجولة داخل المكتبة ثم التقيت برؤساء القطاعات، المكتبة غير معروفة لدى كثير من الناس ولم أكن أعرف حجم الإمكانيات الموجودة بها، المكتبة بها إمكانيات مادية وبشرية تمكنها من أن تكون منصة فكرية وثقافية عالمية».

المكتبة تضم مليوني كتاب

وأشار إلى أن المكتبة تحتوي على متاحف ومخطوطات عددها 6 آلاف مخطوطة تقريبا، وحوالي 120 ألف مخطوط مصور، وحوالي 15 ألف كتاب نادر ومعمل لترميم للمخطوطات لا يوجد نظير له في المنطقة أو العالم نظرًا لأنه أجود وأرخص وأفضل، كما يوجد بالمكتبة حوالي مليوني كتاب سواء رقمي أو غير رقمي.