أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية 

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إذ ذكر أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك في دوائر متعددة، وفي نفس التوقيت مع كل الدول، حفاظا وتأكيدا على الحضور المصري في الإقليم العربي والأفريقي، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالقضية الفلسطينية، وقد تباحث الجانبان حول التحرك المصري الفلسطيني في توقيت شديد الأهمية من حيث الرسائل المباشرة.

اهتمام مصري كبير بالقضية الفلسطينية

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن هناك اهتماما مصريا كبيرا بالقضية الفلسطينية يقضي بالتحرك على المستوى العربي خاصة في منطقة الخليج العربي وامتدادات المنطقة المغاربية، حيث العلاقات الوطيدة مع كلا من الجزائر وتونس والمغرب، كما أن مصر كذلك تهتم بدول حوض النيل والامتدادات الأخرى وصولا للقرن الأفريقي، وبالتالي فإن دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية تؤكد على هذا الأمر.

الحفاظ على المجالات التقليدية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن كل هذه الأمور تأتي مع الحفاظ على المجالات التقليدية في مجال السياسة الخارجية المصرية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اللقاء الأخير مع الرئيس الفلسطيني بالكثير من الأمور.