طارق فهمي: مجلس الشيوخ سيكون بمثابة "بيت خبرة" لضمان جودة التشريعات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، باعتبارها المرة الأولي منذ فترة طويلة التي يتم من خلالها انتخاب أعضاء المجلس: "فيه تفاؤل بأن اللي هيلتحق بالمجلس أصحاب الخبرات".

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمهع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة "بيت خبرة" يقدم الأراء والاستشارات للدولة بنظام 3 فئات، قائمة وفردي وتعيين، موضحًا أن صلاحيات مجلس الشيوخ مهمة ولا يجب الحديث بأنها تأتي في العملية الاستشارية فقط، والهدف من وجود المجلس هو تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة في مصر، وسيكون ضامنًا لجودة التشريعات، حتى لا تخرج التشريعات من مجلس النواب بها مشكلات.

وأكد أنه يجب أن يكون الشعب على وعي كامل بوجود أحزاب كبرى وأخرى صغيرة وثالثة لا وجود لها، ولا يجب أن يكون هيمنة على مجلس الشيوخ بمستوى كبير، مشيرًا إلى أنه يجب على كافة المواطنين المشاركة في الانتخابات المقبلة والخاصة بمجلس الشيوخ حتى يختاروا ممثليهم في المشهد السياسي الخاص بالمجلس.

وتابع: "من سيصوت هو وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والميديا، والوسائل التقليدية للتعامل مع الحملات الانتخابية غير موجودة، والإعلام سيؤدى دوره الوطني المسؤول في هذا التوقيت لإعلام الناخبين بضوابط المجلس وجداول أعمال الأعضاء".