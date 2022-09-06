لأول مرة.. مؤدي المهرجانات «عنبة» يدخل مجال التمثيل بـ«جامعة المشاغبين»

يدخل مؤدي المهرجانات «عنبة» عالم التمثيل من خلال عمل مسرحي جديد، كشف عن تفاصيله من خلال نشر البوستر الرسمي على صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

مسرحية «جامعة المشاغبين»

وقال «عنبة» إنه يخوض تجربة التمثيل من خلال مسرحية «جامعة المشاغبين»، والتي يشارك فيها مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا معه على البوستر، من بينهم شيماء سيف وحمدي الميرغني وأوس أوس وسليمان عيد وبيومي فؤاد وأوتاكا وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

عنبة يخوض تجربة التمثيل للمرة الاولى

وعلق «عنبة» على البوستر معلنا أن مسرحية جامعة المشاغبين ستعرض في المملكة العربية السعودية، قائلا: «أهل السعودية جاهزين أول خطوة ليا في التمثيل أتمنى من الله العظيم التوفيق».

يذكر أن «عنبة» طرح مؤخرا أغنية بعنوان «مش شايفك» والتي طرحها 22 يوليو عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحها، إذ اقتربت نسبة مشاهدتها من الثلاثة مليون مشاهدة.