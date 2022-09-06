مدبولي: المشروعات القومية ساعدت مصر على مواجهة التحديات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نسبة البطالة في 2014 حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، كانت 13.4%، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن زاد تعداد سكان مصر نحو 18 مليون نسمة، ورغم ذلك انخفضت نسبة البطالة إلى 7.2%، ما يعني أنّ الدولة نجحت في توفير فرص عمل استوعبت الزيادة السكانية وقلّلت نسبة البطالة.

بنية تحتية قوية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة الفيوم، أنّ المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة، ساهمت في توفير الكثير من الخدمات للمواطنين، وتوفير الكثير من فرص العمل، بفضل البنية التحتية القوية التي جاءت كنتيجة لتلك المشروعات، والتي أتاحت نحو مليون فرصة عمل للشباب في مصر، متابعا: «لو مفيش شغل بيتعمل بالحجم ده بيتعمل كانت الناس دي هتشتغل ايه؟، كانت البطالة هتتجاوز 20%».

خلق فرص عمل

وتابع رئيس الوزراء: «إحنا بنتكلم على استقرار وسلم وأمن دولة، لازم كلنا نبقى واعيين لحجم العمل اللي بيتم في الدولة المصرية وشكل البلد هيبقى إزاي؟، كان الشباب هيكون في حالة غضب»، متسائلا: «هل كان بإمكان القطاع الخاص خلق فرص عمل بمفرده في الظروف التي كانت فيها مصر؟».

استقرار الدولة في مواجهة التحديات

وأكد مدبولي، أنّ البرنامج الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأرض، ساهم في استقرار الدولة المصرية، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات العالمية الصعبة التي تعاني منها أعظم وأغنى دول العالم في الوقت الحالي، موضحا أنّ النظم الحاكمة في أوروبا تحمّل الزيادات لمواطنيها، عكس الدولة المصرية التي أعلنت عن حزمة إجراءات حماية اجتماعية للتخفيف عن المواطنين».