اقتصادي: الاقتصاد المصري مرن وساعد في مواجهة الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، إن كشف الحساب الذي أصدره مجلس الوزراء المصري أوضح فيه ما تم في الاقتصاد خلال الـ8 سنوات، أثبت قوته ومرونته في مواجهة مختلف الأزمات العالمية التي واجهتها دول العالم.

شادي: عندنا معدلات نمو ضعف المعدلات العالمية

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاقتصاد المصري سيستكمل طريقه في النمو والحفاظ على زخم الخروج من المعاناة الخاصة بالفترة ما بعد 2011 بالرغم من الأزمات التي قد واجهها من قبل: «التقرير قارن ما بين معدلات النمو السنة دي ومعدلات النمو للاقتصاديات الأخرى، وعندنا معدلات نمو ضعف المعدلات العالمية».

معدلات البطالة نجح الاقتصاد المصري بالتغلب عليها

واستطرد: «معدلات البطالة نجح الاقتصاد المصري بالتغلب عليها عبر خلقه لفرص عمل جديدة، وكان عندنا معدلات البطالة 13.2% وبالرغم من الأزمات وصلنا لـ7.2%، كما أن معدلات التضخم وصل عندنا لمتوسط السنة 10.2% رغم أن المعدل كان عادي بنسبة 7%».

وأوضح أن مصر تستورد من أوكرانيا وروسيا كميات كبيرة من الأقماح ومدخلات الإنتاج الأخرى، وحتى الآن مازلنا أقل تأثرا للأزمة: «الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو وأضاف 100 مليار دولار على حجمه في الـ3 سنوات الماضيين، بالرغم أننا شهدنا 3 أزمات متتالية».

وتابع: «ربع الناتج المحلي الإجمالي التاريخي أضفناه في الـ3 سنوات الماضية، والأرقام بتؤكد أن الاقتصاد المصري لسه قادر يحافظ على زخمه واتجاهه في التغلب على الأزمات التي تلت 2015 والخروج منها».