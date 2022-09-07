7 أهداف لمؤتمر المناخ cop27.. تمويل وتنفيذ وعود وخفض انبعاثات

وضعت الدول الأعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عددا من الأهداف الأساسية التي تطمح لتحقيقها خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل ولخص الموقع الرسمي للمؤتمر تلك الأهداف في الآتي..

1 -الانتقال من التعهد إلى التنفيذ على نطاق واسع وفي الوقت المحدد ، بناءً على مسارات العمل المتفق عليها في باريس وغلاسكو ، حان الوقت للإسراع والتوسع وتكرار قصص النجاح وتقديمها من خلال الآليات الصحيحة.

2- تحقيق التكيف التحويلي من خلال جدول واحد يقوم على العلم ويستجيب للاحتياجات الفعلية للبلدان والمجتمعات المحلية في أوضاع هشاشة المناخ ، ويحمي الاحتياجات الأساسية واحتياجات التنمية المستدامة وأهدافها للجميع.

3-العمل على توضيح الدعم للخسائر والأضرار ، مع تزايد تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة وتسريع الأحداث البطيئة الحدوث ، فقد حان الوقت للاستجابة للنداءات والاحتياجات الخاصة بآلية فعالة توفر احتياجات العمل والدعم على وجه الخصوص هم الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

4- جعل التدفقات المالية حقيقة واقعة. يمثل توفير التمويل المتعلق بالمناخ وتعبئته وتقديمه للبلدان النامية أولوية ملحة ويحتاج إلى عقلية جديدة واستراتيجيات وسياسات محدثة خاصة في ظل الأزمات المالية الحالية وتحديات الديون وزيادة أسعار الفائدة.

5- إجراء تدفقات مالية مناسبة تستند إلى الاحتياجات المحددة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا والوسائل الأخرى

6- التركيز على أدوات التمويل الميسرة ، والمنح حسب الاقتضاء ، مع توفير مراجعة واضحة لتعريف المشاريع القابلة للتمويل والتي تأخذ في الاعتبار المنافع المناخية و ليس فقط المخاطر ، وتحقيق الآثار الشاملة.

7 - ضمان انتقال منظم وعادل ، استنادًا إلى المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية واتفاق باريس وضمان التمثيل المناسب والمشاركة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في COP27 ، وخاصة المجتمعات الضعيفة والممثلين من البلدان في المنطقة الأفريقية الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ.