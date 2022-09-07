مقتل سائق على يد زميله في البحيرة.. «اختلفوا على تحميل الركاب»

لقى سائق مصرعه على يد زميله بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بمقتل سائق

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين، ما أدى إلى مصرع أحدهما على يد الآخر إثر خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة «عزيز. ف. ا»، 40 عاما، مقيم بعزبة عاشور التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، وجرى ضبط المتهم، وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبه، ذكر محمد ماجد المحامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهم قد تصل إلى إعدام أو مؤبد في حال توافر ركن هام من أركان الجريمة وهو «العمد».

وأضاف أنه في حال عدم توافر ركن القتل العمد قد تصل العقوبة المتوقعة للمتهم من «10- 15» عاما، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على ملابسات الحادث.