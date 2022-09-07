طقس الأربعاء 7 سبتمبر في الغربية.. أمطار خفيفة على المدن والمراكز

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسحب كثيفة، وظهور متقطع لأشعة الشمس.

وبلغت درجة الحرارة نحو 32 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، أما سرعة الرياح فوصلت إلى 23 كيلو مترا، ونسبة الرطوبة 38%، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حيث أشارت إلى وجود تحسن نسبي في درجات الحرارة، بعد سقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

نشاط الرياح

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الرياح تنشط على معظم الأنحاء، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة نهارا، وظهور السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يعمل على تلطيف الأجواء.

سقوط أمطار خفيفة

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 : 3 متر على سواحل البحر المتوسط.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى، فتكون 32 مئوية، والسواحل الشمالية 30، شمال الصعيد 35، جنوب الصعيد 39.