سقوط أمطار خفيفة على مناطق العجمي غرب الإسكندرية

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، على عدة مناطق سكنية في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك تزامناً مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

ويأتي ذلك في ظل فجر ثاني أيام نوة غسيل البلح، مع وجود نشاط للرياح، وعدم استقرار حالة البحر على مدار الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار توقعات بسقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، طبقا لتوقعات لهيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

طقس الأربعاء في الإسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، الأربعاء وتوقعت بسقوط أمطار بنسبة 30% على المناطق والمدن المطلة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وبالتحديد محافظة الإسكندرية حيث نشاط الرياح التي تبلغ سرعته 50 كيلو متر في الساعة، ووجود غيوم بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 3 أمتار.

استمرار غلق شواطئ العجمي غرب الإسكندرية

ويتبع ذلك الطقس المتقلب استمرار قرارات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حول غلق شواطئ العجمي غرب الإسكندرية نتيجة ارتفاع الأمواج كونها المناطق الأكثر تضررا من تلك النوة، فيما ترفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي.