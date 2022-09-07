درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-9-2022.. سقوط أمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها اليوم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء والمناطق في مصر ونسب الرطوبة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الأربعاء تكون حالة الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من 2 لـ3 أمتار.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أنَّ تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنَّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل المدن والمحافظات جاءت كالآتي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

نويبع 36 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

أسوان 39 27

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26