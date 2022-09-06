هيئة الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات بسقوط أمطار اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة بالجمهورية، حيث أوضحت الهيئة نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح بين 2:3 أمتار.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الحالي وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي كما يلي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم

متوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري اليوم، وأيضا السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ومتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 32 23، و6 أكتوبر 33 22، وكفر الشيخ 32 23، وبنها 32 23، والمنصورة 32 23، ودمياط 31 25، وبورسعيد 31 25، والإسماعيلية 34 22، والإسكندرية 30 24، ومطروح 30 23، وشرم الشيخ 36 29، بني سويف 35 23، المنيا 35 23، أسيوط 35 23، سوهاج 37 24، قنا 37 26