مراحل تطور المستشفيات الجامعية.. 2 مليار جنيه لزيادة أسرة الرعاية المركزة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، تقريرًا معلوماتيًا عن مراحل تطور المستشفيات الجامعية بمصر، الذي شمل الآتي:

- عام 2014 بلغ عدد المستشفيات الجامعية 88 مستشفى، بينما بلغ عدد الأسرة 29 ألف سرير.

- في عام 2022 بلغ عدد الأسرة 36 ألف سرير، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية ليصل إلى 120 مستشفى جامعي.

- تم إنشاء 32 مستشفى خلال آخر 8 سنوات بتكلفة 19.5 مليار جنيه، حيث تمثل المستشفيات الجامعية 30% من عدد الأسرة المتوفرة بالقطاع الطبي بمصر.

خدمات الطوارئ تخدم 3 ملايين مريض

- 50% من عدد أسرة الرعاية المركزة توجد بالمستشفيات الجامعية، ويتردد 20 مليون مريض على العيادات الخارجية بها سنويا.

- في عام 2022 ارتفعت عدد خدمات الطوارئ المقدمة لتصل إلى 3 ملايين مريض.

- تم إنفاق 2 مليار جنيه لزيادة أسرة الرعاية المركزة لتصل إلى 5030 سريرا.

- 30 مليار جنيه حجم استثمارات الحكومة في المستشفيىات الجامعية خلال 8 سنوات.

- يتم إجراء 1.5 مليون عملية جراحية سنويا بمختلف التخصصات داخل المستشفيات الجامعية.

- يتم إجراء 35 مليون تحليل معملي للمرضى سنويا.